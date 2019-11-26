Крымская ракета долетела до масштабных выплат

Крымские военные случайно запустили ракету. Теперь они должны Минобороны внушительную сумму. Как пишет “Ъ”, гарнизонный военный суд удовлетворил иск ведомства к техникам Николаю Звереву и Алексею Чебанову. Во время их дежурства и произошло ЧП. Как это случилось? И сколько теперь заплатят виновные? Об этом — Иван Якунин и Светлана Белова.

Анекдотическая история произошла два года назад. Как утверждает суд, техники на дежурстве проверяли «состояние управляемых средств поражения». Среди них были две ракеты, установленные на истребителе Су-30СМ. Военные не проверили исправность механизмов, и при подаче тока сработали пиропатроны. В итоге ракета класса «воздух-земля» весом 700 кг и длиной четыре метра отправилась в полет. По счастливой случайности она оказалась без взрывчатки, обошлось без жертв. Хотя риск для жизни незадачливых техников все равно был, говорит руководитель компании «Арли Спецтехника» Аркадий Лившиц. Он реконструировал события в ангаре: «Что-нибудь они проверяли там, скорее всего, на стенде и не так подключили — это бывает. Ракета небольшая, и, скорее всего, она была неактивная. Вероятно, она пролетела, прошибла стенку или ворота — метаться-то она не будет, она пойдет в одном направлении. У нее очень мощная струя, и этих военнослужащих могло просто контузить из-за выхлопа».

Неуправляемая ракета разнесла ворота ангара, уничтожила часть стены, еще одну такую же ракету-«пустышку» и помяла тактический ракетный комплекс «Ока». В Минобороны ущерб оценили в 46 млн руб. Впрочем, суд решил, что военные несколько преувеличили масштаб потерь и присудил компенсацию в 31 млн. Эти деньги будут вычитаться из зарплаты военнослужащих: у одного — 15% в месяц, у другого — 10%. Нужную сумму они не соберут, рассуждает капитан запаса 1-го ранга, прослуживший на Черноморском флоте 36 лет, Сергей Горбачев: «В любом случае, я думаю, что их заработная плата находится в пределах 40 тыс., наверное, не больше. Эти деньги они однозначно не выплатят, ни при каких условиях. Поэтому решение суда абсолютно нежизненно, недееспособно и нереализуемо.

Если бы военнослужащие могли предположить, чем их ненамеренные действия могут обернуться, они бы, наверное, не надели погоны контрактников-профессионалов».

В соцсетях заговорили, что даже при повышенном пенсионном возрасте им не хватит времени, чтобы расплатиться за уничтоженные ракеты. И действительно, если допустить, что зарплата у одного техника — 40 тыс. руб., то ему понадобится 312 лет, чтобы выплатить долг. Что если он не успеет? Этот вопрос “Ъ FM” задал управляющему партнеру юридической компании «Генезис» Артему Денисову: «Если сумма достаточно высокая, традиционно она удерживается из легального дохода обвиняемого на протяжении всего срока, пока не будет выплачена. Нет никаких привилегий, если он приобретает какой-то иной социальный статус — пенсионер или многодетный и так далее. Если сумма в принципе в течение жизни не выплачивается, то, соответственно, она гасится в момент смерти».

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Помимо денежного наказания виновные больше года не смогут претендовать на повышение в должности и звании, а именно эти параметры определяют размер зарплаты военнослужащего. Возможно, техники захотят сменить работу на более высокооплачиваемую, но в Крыму военные итак лидируют по размерам заработка.

Это не рекордный иск Минобороны к военнослужащим. В этом году полковника в отставке Олега Гузенко из Москвы обязали выплатить ведомству 600 млн руб. Он заказал в Германии комплекс средств лазерной имитации стрельбы, оплатил его, но технику в Россию так и не привезли из-за санкций.