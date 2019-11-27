Группа RBI пополнилась новым «Активом»

Группа RBI приобрела 50-процентную долю ГК Active Group, в состав которой входят агентства недвижимости «Арендафон» и «Штаб квартир». Как заявляют стороны, группа компаний останется самостоятельной организацией во главе с управляющим собственником. Участники рынка отмечают, что подобный формат сотрудничества нетипичен, поскольку большинство жилищных девелоперов предпочитают открывать собственные агентства недвижимости. Стоимость сделки стороны не раскрывают, при этом эксперты оценивают ее в несколько десятков миллионов рублей.

Компания «Арендафон» оказывает услуги по аренде, «Штаб квартир» — брокер по продаже первичной и вторичной жилой недвижимости. «Мы входим в Active Group на правах соучредителя, соинвестора, в партнерстве 50 на 50»,— уточняет собственник группы RBI Эдуард Тиктинский. Он поясняет, что для RBI вхождение в агентский бизнес позволит получить доступ как к базе клиентов ГК Active Group, так и к ее существующей IT-платформе, при этом компания останется самостоятельной организацией во главе с управляющим собственником Яковом Волковым. Глава ГК Active Group отмечает, что в настоящее время в клиентской базе компании около 100 тысяч человек — арендаторов и покупателей, а также примерно 50 тысяч собственников недвижимости.

Стороны не раскрывают финансовые детали сделки, подчеркивая, что она «растянута во времени и связана с мультипликатором». «Существует внутренняя договоренность о схемах расчетов, которые зависят от результатов успешности агентства. Мы несколько лет будем наблюдать за тем, как оно будет развиваться, каких результатов будет достигать,— это основа коммерческой договоренности»,— туманно пояснил господин Тиктинский. На момент написания заметки, согласно данным систем «СПАРК-Интерфакс» и kartoteka.ru, единственным владельцем ООО «Группа Актив» со 100-процентной долей в уставном капитале компании все еще остается Яков Волков.

«Не имея данных о выручке и прибыли группы компаний, довольно затруднительно оценить стоимость 50-процентной доли. Но могу предположить, что цена сделки составляет несколько десятков миллионов рублей»,— комментирует Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге. Говоря о подобной модели сотрудничества, господин Косарев отмечает, что для жилищных девелоперов более типично открывать и развивать собственные агентства недвижимости, как это сделали, например, Setl Group, AAG, Glorax. «Шаг RBI в этом контексте выглядит нетипичным. Однако с учетом выхода девелопера на рынок апарт-отелей, где критически важным для успешности действующих проектов и, соответственно, для привлекательности строящихся апарт-отелей девелопера является привлечение арендаторов (как краткосрочных, так и долгосрочных), включение в свою экосистему крупного игрока рынка аренды жилья представляется разумным»,— добавил эксперт.

Но не все эксперты с пониманием отнеслись к сделке. «Приобретение собственного риелтерского агентства — это избыточная ответственность и затраты. Для нормальной организации продаж достаточно собственного отдела и использования партнерских программ»,— полагает Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена». С ним согласна Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development. «Большую часть продаж девелопера делают собственные сотрудники, которые сосредоточены исключительно на собственном объекте, знают его досконально и могут ответить на все вопросы»,— говорит она.

По словам Дмитрия Лехмуса, партнера Rusland SP, рынок аренды, продажи первичной и вторичной жилой недвижимости огромен, но до сих пор пребывает в неупорядоченном состоянии. «При этом спрос на предоставление качественных услуг по поиску и продаже недвижимости не удовлетворен, особенно на вторичном рынке, где за последние 20 лет ничего не изменилось. Неудивительно, что девелоперы, понимая рынок недвижимости, хотят на него зайти и заработать»,— говорит он.

Мария Кузнецова