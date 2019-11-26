ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Операции в евро не приносят кредитным организациям прибыли, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt. Отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, а банки увеличили сборы за обслуживание таким образом, «что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета», объяснила Набиуллина.

Как расценивать позицию ЦБ? Независимый аналитик Антон Шабанов считает, что россиянам теперь станет сложнее инвестировать в евро: «Я думаю, что госпожа Набиуллина просто очень четко обозначила рынку, что никаких проблем в банковском секторе ЦБ не потерпит. Если вы хотите размещать депозиты в евро и получать от этого отрицательную доходность — не проблема, только тогда вы получаете сверхдоход с других операций, чтобы компенсировать этот минус. Это общемировой тренд — все постепенно сокращают операции в евро.

Сейчас ситуация в еврозоне сложилась таким образом, что ставки доходности отрицательные, и зарабатывать там очень сложно, по крайней мере, для банковского сектора.

В ближайшее время количество классических депозитных предложений в валюте будет только сокращаться. Я не думаю, что стоит бояться, что евро вообще исчезнет с нашего рынка как какой-то инвестиционный инструмент. Даже если предположить, что все банки Российской Федерации приостановят операции в европейской валюте, остается как минимум инвестиционный рынок. Да, возможно он немножко более рискованный, но там тоже есть и множество продуктов с полной защитой капитала, которые спокойно могут предоставлять положительную доходность в евро, причем с довольно-таки хорошими цифрами».

Многие российские банки не предлагают услуги евродепозитов. Среди них — например, Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Ситибанк. А некоторые кредитные организации ухудшили условия по таким вкладам. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что проще было бы разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по евровым депозитам, нежели предостерегать их от таких операций: «Гражданский кодекс напрямую запрещает отрицательные процентные ставки по вкладам. Соответственно, вы можете привлекать средства населения по ставке не ниже нуля, а размещать их нужно уже в банки-корреспонденты в Европе по отрицательной ставке, в результате это приводит к убыткам. В принципе кредитным организациям было бы безразлично, положительные или отрицательные ставки, главное, чтобы между ставками был спред. Возникает вопрос: не проще ли отменить эту очевидную глупость и разрешить банкам применять отрицательные процентные ставки по вкладам?»

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В сентябре «Ведомости» сообщали, что Центробанк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам. В Минфине такую идею уже поддержали.

Яна Пашаева