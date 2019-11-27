«Даблби» меняет шефа

После ухода основательницы сети кофеен «Даблби» Анны Цфасман с поста гендиректора компании эта должность может достаться бывшему топ-менеджеру сетей «Л’Этуаль» и «Sephora Россия» Александре Вантье. Ее опыт в ритейле может оказаться полезным при формировании системы взаимодействия с франчайзи и масштабировании проекта, считают эксперты.

О том, что новым гендиректором сети кофеен «Даблби» может стать Александра Вантье, “Ъ” рассказали два источника среди рекрутеров. Совладелец «Даблби» Сергей Дашков не стал комментировать назначение, отметив лишь, что сообщение пока преждевременно. В 1999 году госпожа Вантье стала директором по маркетингу будущей аптечной сети «36,6», в 2003 году перешла в компанию «Алькор», развивавшую тогда магазины парфюмерии «Л’Этуаль» и Sephora, которую она вскоре возглавила. В 2011 году Александра Вантье вернулась в аптечный бизнес, возглавив проект «36,6 Lab» сети «36,6» по созданию собственных продуктов компании. После была топ-менеджером в Ideas4Retail. Связаться с госпожой Вантье не удалось.

Основанная в 2012 году «Даблби» сейчас начитывает более 85 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Праге, Барселоне, Дубае и т. д. Совладельцам Ahmad Tea в России Глебу Смирнову и Сергею Дашкову принадлежит 39,59% и 35,41% ООО «Даблби» соответственно. Еще 14% у основательницы сети Анны Цфасман, 11% — у Ольги Бабковой. По данным Kartoteka.ru, в 2017 году выручка компании была 980 млн руб.

Ранее пост гендиректора «Даблби» занимала сама госпожа Цфасман. Но в августе 2019 года стало известно об ее уходе с руководящего поста, после чего компанию возглавил Сергей Дашков. Как он сам тогда пояснял “Ъ”, кадровые перестановки были необходимы для перестройки бизнес-процессов и повышения эффективности компании, выросшей из стадии стартапа.

Уходу Анны Цфасман предшествовали конфликты с несколькими франчайзи «Даблби». Весной 2019 года совладелец кофейни «Даблби» в «Москва-Сити» Никита Рябинин обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий госпожи Цфасман по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В частности, он заявлял о хищении средств, которые выделялись на 50% в грузинской компании, владеющей мастер-франшизой «Даблби». Но продажа не состоялась. Госпожа Цфасман тогда называла действия партнера попыткой давления с целью добиться более выгодных условий сделки. Под руководством Анны Цфасман «Даблби» также анонсировала несколько громких проектов. Так, сеть начала переговоры с розничными сетями о поставке в их магазины кофейных напитков и лимонадов в банках объемом 330 мл, а также анонсировала планы выйти на рынок США.

Выбор на роль руководителя человека без опыта в сегменте общественного питания основатель рекрутингового агентства Horeca Creative Search Екатерина Стародубцева называет целой тенденцией. По ее словам, компетенции в масштабировании бизнеса или выстраивании проектных команд сегодня оказываются важнее других качеств. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что акционерам «Даблби», вероятно, нужна была фигура с большим опытом франчайзинговых проектов, а Александра Вантье активно развивала партнерскую сеть, работая в Ideas4Retail.

По мнению госпожи Стародубцевой, новый топ-менеджер в ближайшее время может избавиться от убыточных точек и побочных продуктов, сконцентрировавшись на развитии сети: «Скорее всего, стоит ожидать облегчения формата, за счет которого будет вестись масштабирование бизнеса». Михаил Бурмистров, в свою очередь, уверен, что новый топ-менеджер будет восстанавливать отношения с существующими партнерами и формировать новую систему взаимодействия с франчайзи. Кроме того, опыт работы в различных сегментах ритейла даст возможности дополнительных партнерств, не исключает он.

Никита Щуренков