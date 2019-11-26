Уфимскую компанию «Кан» проверили на причастность к трагедии в Пензе

Прокуратура Пензенской области потребовала расследовать деятельность уфимской компании «Кан», проводившей экспертизу промышленной безопасности магистральной тепловой сети в Пензе, где 19 октября, на улице Аустрина, произошел прорыв. В результате размыва грунта под землю провалился автомобиль с двумя местным жителями. Они погибли в яме с кипятком.

По версии прокуратуры, экспертиза промбезопасности, проведенная ООО «Кан» в 2018 году, была некачественной. Эксперты компании выдали заключение, что проложенный 57 лет назад участок теплосетей соответствует требованиям промышленной безопасности, может эксплуатироваться до октября 2020 года, критические утончения стенки не обнаружены. Прокурорская проверка, между тем, установила на участке теплосети утончения стенок до 2-4 мм. Заключение ООО «Кан» привело к тому, что владелец теплосетей — «Т плюс теплосеть Пенза» — не стал их ремонтировать.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Надзорное ведомство просит проверить сотрудников «Кан» на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (по ч. 3 ст. 238 УК РФ).

ООО «Кан» принадлежит Андрею Колобову — предположительно сыну бывшего главы Приуральского управления Ростенадзора Николая Колобова, осужденного в 2011 году за незаконное предпринимательство.

Влада Шипилова