Сеть интим – бутиков Love Zona сменила владельца

Бывший топ-менеджер «220 Вольт» Леонид Довладбегян продал свою сеть интим-бутиков Love Zona в Петербурге. Покупателем стал экс-исполнительный директор Love Zona Александр Заремский, который начал ребрендинг секс-шопов и уже открыл один на Невском проспекте. Причины и стоимость сделки Леонид Довладбегян раскрывать не стал.

В настоящее время господин Довладбегян работает директором по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекресток». Информацию подтвердили в X5 Retail Group.

Александр Заремский стал обладателем трех из семи магазинов и онлайн-площадки Love Zona. Новый владелец проводит ребрендинг, меняя название с Love Zona на LOVE-SHOP. Первая точка с таким названием открылась на прошлой неделе на Невском проспекте, сообщил господин Заремский “Ъ-СПб”.

Собственников остальных четырех магазинов господин Заремский не уточнил, сказав лишь, что это один из игроков петербургского рынка секс-шопов. Изменения в «СПАРК-Интерфакс» еще не отобразились. Александр Заремский добавил, что стал 100%-м владельцем сети. В планах нового собственника изменить ее формат. «Раньше мы позиционировали себя как интим-бутик, сейчас создаем магазины, которые будут ближе к людям. Ассортимент немного изменится и появятся такие же качественные, но более бюджетные игрушки наравне с премиальными»,— сказал он. Господин Заремский добавил, что средний чек в магазинах сети уменьшился с 3,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Это привело к увеличению объема продаж, как в количественном, так и в денежном выражении.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сделки не превысила 3,5 млн рублей, а инвестиции в открытие двух новых магазинов составят более 2,5 млн рублей.

По мнению заместителя начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрия Маркова, в Петербурге работает около 100 секс-шопов, включая онлайн-магазины. Общий оборот рынка в городе составляет около 600 млн рублей в год. Абсолютным лидером по количеству интим-магазинов в Петербурге является «Розовый кролик» (36 точек), указывают в Colliers International. На втором месте с большим отрывом находится сеть «Экстаз» (семь). В целом по России рынок интим-магазинов растет на 10-20% ежегодно, утверждает генеральный директор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын. При этом продолжает усиливаться перераспределение оборота из высокого ценового сегмента в средний и нижний, считает он.

Ольга Кантемирова