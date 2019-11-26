Минпромторг предложил маркировать российские вина на полках в магазинах

Ритейлерам предложили на добровольной основе особо маркировать вина российского производства на полках, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его мнению, это может увеличить продажи отечественной продукции.

«Мы предложили коллегам пойти нам навстречу и сделать удобно для потребителя. Чтобы в том уголке, где продается непосредственно алкогольная продукция, обозначать те позиции, которые относятся к российскому производителю»,— сказал господин Евтухов (цитата по ТАСС).

Минпромторг планирует собрать у ретейлеров, которые согласятся на это предложение, информацию о том, какой маркировка российского вина повлияла на продажи. Виктор Евтухов напомнил о неделях российского вина в магазинах, в течение которых рост продаж достигает 40%.

Напомним, ранее в Госдуме предложили снять ограничения на рекламу вина из российского винограда и обязать розничные магазины размещать такую продукцию на лучших местах. Депутаты считают, что магазинам стоит использовать надпись «Сделано из российского винограда», а всю остальную продукцию нужно запретить называть российской.

Ранее “Ъ” стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин. В Минсельхозе идею поддерживают.

Подробнее о предложении господина Гордеева читайте в публикации “Ъ”.