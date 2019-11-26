Мэрия Екатеринбурга передумала запускать канатную дорогу

Администрация Екатеринбурга не стала закладывать средства на строительство канатной дороги в городе. Об этом стало известно на совместном заседании комиссий по городскому хозяйству и экономическому развитию и инвестициям во время обсуждения проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

«С 2020 по 2023 годы средства не предусмотрены. Мы практически попали в федеральную программу модернизации общественного транспорта в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автодороги“. Если мы выиграем, то нам выделят деньги — по 2 тыс. руб. на каждого жителя»,— заявили в мэрии, добавив, что канатную дорогу «никто и не планирует». Кроме того, в бюджете не предусмотрено денег на проектирование и строительство второй ветки метро, а также обновление подвижного состава метрополитена. Городские власти выделили средства только на покупку 200 автобусов и 100 трамваев.

Ранее мэр Александр Высокинский предполагал, что канатная дорога могла бы соединить станцию метро «Ботаническая» и микрорайон Химмаш. Также на выставке «Иннопром-2019» консул Франции предложил соединить метрополитен и аэропорт Кольцово. Помимо этого, городские власти рассматривали возможность о строительстве канатной дороги между микрорайонами Ботанический и Академический.