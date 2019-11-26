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Фото: Андрей Абрамов

Космодром как предчувствие

Суборбитальные полеты с нижегородской земли могут стать реальностью в 2025 году.

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Первые летные испытания на космодроме, который построят в Нижегородской области, запланированы на 2022 год. Об этом в интервью «ЪFM НН» рассказал руководитель проекта и генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин.

На данный момент проекту первого в России коммерческого космодрома предстоит пройти этап согласования в госкорпорации «Роскосмос».

СПРАВКА:

В рамках фонда Сколково компания «КосмоКурс» занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов. Комплекс состоит из ракеты-носителя и суборбитального космического аппарата, предназначенного для экскурсии на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. В экипаж аппарата войдут шестеро туристов и инструктор. Цена билета будет в районе 200-250 тысяч долларов. Из 15 минут полета участники космотура проведут в невесомости 5-6 минут.

При этом точное место строительства космодрома пока не определено. Всего рассматриваются 17 площадок в 11 районах области. Павел Пушкин рассказал о преимуществах именно Нижегородской области.

Напомню, в марте этого года компания «КосмоКурс» подписала с Нижегородской областью соглашение, которое в перспективе может привести к строительству в России первого частного космодрома. В связи с тем, что компания планирует заправлять свой корабль спиртом, в Нижегородской области также планируется построить завод по производству этого топлива.

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