Portal и Елена Крыгина выпустили новогоднюю коллекцию обуви для грандиозных планов

Основная идея коллаборации — максимум цвета и блеска. В комплекте с каждой парой дополнительно идут два сверкающих браслета-анклета на щиколотку, которые можно носить и отдельно в качестве яркого аксессуара и дополнения к гардеробу. Особенно интересно они будут смотреться на пляже во время новогоднего отпуска. Для самой обуви были выбраны ягодные цвета фуксии и глубокого бордового, а также классические для праздничного сезона золотой и серебряный.

«У них нет шансов пылиться в шкафу после праздников», — говорит визажист и beauty-эксперт Елена Крыгина. В обуви из капсулы, благодаря устойчивым каблукам и удобной колодке, вполне можно протанцевать всю ночь без особых усилий. Для новогодней серии Portal и Елена выбрали базовые модели балеток, ботильонов и туфель вертикальными ремешками. Каждая пара упаковывается в фирменный бархатный мешочек.

Коллекция представлена на сайте porta9.ru, а также в магазинах марки. За день до запуска продаж коллаборации PORTAL x KRYGINA во флагманском магазине Porta 9 гости первыми примерили понравившиеся модели. Среди них были: Марика Кравцова, Анна Тихомирова, Ян Гэ, Любовь Хацкевич, Маруся Зыкова, Саша Жаркова, Юлия Квин, Василиса Гусарова и другие.

Portal — российская марка обуви, созданная в 2016 году командой обувного концепт-стора Porta 9.