Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие предложения наиболее популярны на рынке недвижимости.

Покупатели новостроек все чаще выбирают квартиры с частичной и полной отделкой. Такие варианты экономят время до переезда в новое жилье и нередко финансы. Застройщик делает все работы централизовано на этапе стройки, что позволяет сократить издержки. В частном порядке ремонт обычно обходится дороже, и сроки на его проведение порой непредсказуемы. Эксперты компании «Метриум» подсчитали, что за прошедший год на рынке массовых новостроек столицы количество предложение квартир с предчистовой отделкой так называемый white box выросло почти на 60%. Это примерно 15% всего рынка. То есть в продаже сейчас — около 2,5 тыс. таких лотов, где проведены черновые ремонтные работы, возведены и оштукатурены межкомнатные перегородки, а также разведены коммуникации.

Еще год назад квартир с предчистовой отделкой в продаже было только полторы тысячи. Брокеры уверены, что white box стал своего рода золотой серединой. Отделка есть, но не полная, при этом экономия тоже есть. В цифрах это выглядит так: ремонт «под ключ» в квартире в состоянии shell & core, то есть в бетонной коробке, в среднем обходится в сумму около 20 тыс. руб. за кв м. При наличии white box расходы сокращаются до 12 тыс., а далее все зависит от фантазии и бюджетных ограничений.

Между тем предложение квартир и с другими типами отделки за прошедший год также выросло: более 7 тыс. лотов продаются с полной отделкой — это чуть более 40% массового сегмента. Но квартиры без отделки все же по-прежнему составляют самую значимую долю предложения.