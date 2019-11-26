На «Человек года» — в смокинге

Девятая торжественная церемония вручения премий «Человек года» пройдет 27 ноября в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска. На светском рауте, куда приглашены члены экспертного и делового сообщества, будут оглашены имена финалистов закрытого голосования премии. Под овации и при свете софитов победителям будут вручены полудрагоценные статуэтки премии.



На сегодняшний день имена победителей уже известны! Но пока — только организаторам голосования. Интрига будет раскрыта перед аудиторией только на самой церемонии вручения наград.

Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и в этом году будет вручена в девятый раз. На сегодня это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России, где победителей определяет бизнес-сообщество.

Главный принцип премии, которого неизменно придерживается «Деловой квартал» — объективный выбор победителей: победа на коммерческой основе не допускается.

Номинантов на премию ежегодно выдвигает деловое сообщество. В этом году в лонг-листе премии значилось 37 имен. Присуждение звания «Человек года-2019» проходит по семи отраслевым номинациям. Одна награда — надотраслевая, присуждается по мнению издания "Деловой Квартал".

На сегодняшний день номинанты и гости грядущего торжественного вечера уже получили именные приглашения с датой и временем начала мероприятия. И обсуждают, насколько тщательно нужно соблюсти требование «Дресс код — Black tie». Что это значит?

Мужской классический Black tie — это черный смокинг, белая сорочка и галстук-бабочка. В существующей реальности такой строгий подход соблюдается редко – мужчины делают акцент на галстук-бабочку, заменяя смокинг строгим деловым костюмом темных расцветок.

Женский вариант Black tie отличается чуть меньшей строгостью. Дамы отдают предпочтение вечерним длинным платьям «в пол» — темных или пастельных тонов, без высоких разрезов и глубоких декольте.

Требования по дресс-коду вводятся для создания особой атмосферы мероприятия. В случае с «Человеком года» – это торжественные обстоятельства чествования самых достойных и успешных бизнесменов и руководителей региона.

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