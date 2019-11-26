В Польше бывшие руководители EuRoPol GAZ задержаны за невыгодные контракты с Россией

Трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ задержали в Польше по обвинению в заключении невыгодных контрактов с Россией на доставку газа, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

«По требованию прокурора сотрудники… задержали Михала Ш., Здислава Й. и Мирослава Д.»,— сообщило ведомство. Им будут предъявлены обвинения в «причинении EuRoPol GAZ ущерба в крупных размерах путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей». По данным прокуратуры, ущерб оценивается в 848 млн злотых ($223 млн).

По данным расследования, Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года соглашение между EuRoPol GAZ, «Газпром экспортом» и польской энергокомпанией PGNiG, в котором были невыгодные для EuRoPol GAZ положения. Согласно документу, польская сторона обязалась отказаться от поддержки иска к «Газпром экспорту», направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, в котором содержалось требование на оплату услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

EuRoPol GAZ — совместное предприятие PGNiG и «Газпрома». PGNiG владеет польским участком газопровода Ямал—Европа.