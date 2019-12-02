СМИ среди своих

В Петербурге состоялся XIV медиафорум «Диалог культур». В этом году он собрал 380 участников из 38 стран, а российскую прессу представили журналисты из 60 регионов России.

Мария Лащева, Санкт-Петербург

Форум традиционно проходит в стенах Эрмитажа: как рассказал его организатор, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» России Ашот Джазоян, в этом году мероприятия «Диалога культур» посвящены в том числе и 255-летию Эрмитажа. Основная цель форума — объединить русскоязычные медиа по всему миру. Но участники обсуждали и актуальные проблемы, стоящие перед журналистикой: фейковые новости, снижение профессиональных стандартов, критерии профессии. О своих подходах к освещению событий и пониманию профессии рассказывали и представители мировых СМИ, и отечественных изданий. Проблемы, как показала дискуссия, у профессии что внутри страны, что за рубежом нередко общие: технологии сегодня позволяют корреспонденту не выезжать на место событий, из-за блогеров качество контента стремительно падает, уже невозможно отличить правду от фейка, а новости скоро будут писать роботы…

Впрочем, в новой реальности многие находят и новые возможности. Как, например, Мануэль Гихаррубия, журналист из Аргентины. Он много лет проработал на крупном аргентинском телеканале CN23 и год назад навсегда ушел из классической журналистики. «Я был на собеседовании у начальника телеканала по поводу моего повышения. И вдруг понял, что вся моя карьера, моя дальнейшая жизнь зависят от воли одного человека, совершенно мне чужого. Я вдруг осознал, что в нашем мире это уже необязательно, у нас есть интернет и современные технологии. Я взял маленькую камеру и ушел»,— рассказал аргентинец.

Сегодня Мануэль — популярный тревел-блогер, путешествует по миру и снимает для своего YouTube-канала. «Наступила пора настоящей демократии, сейчас не важно, как ты выглядишь, ты можешь быть толстым или заикаться, но ты можешь встать в кадр и сказать миру все, что ты думаешь». Мануэль уверен, что телевидение себя изжило, его формат безнадежно устарел и не может заинтересовать современного человека. На его канале самое популярное видео, набравшее сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев,— простая жизненная сцена, встреча с бабушкой и дедушкой после года разлуки: на экране пожилая пара, они трогательно охают, плачут, смеются, обнимают и целуют небритого внука, переросшего стариков на две головы…

«Главное отличие современного зрителя — он сам выбирает, что смотреть, сам формирует свою новостную и развлекательную повестку, и никто больше не может его заставить включить неинтересную передачу или слушать глупые новости»,— уверен Мануэль.

«Диалог культур» традиционно это еще и площадка для обмена опытом, прежде всего для русскоязычных медиа. И тут типовых сценариев просто нет — у каждого своя история и особые ноу-хау. Александра Орел, например, переехав жить в Испанию, создала собственную продакшн-студию, открыла радиовещание и YouTube-канал. Знакомить испанцев с русской культурой решила нестандартным способом — на шоу «Вкусовой барьер», которое стало самой популярной передачей ее канала. Русскоязычное издание в Чехии «Пражский телеграф» нашло свою «изюминку»: отказалось от формата «быстрые новости» и рассказывает читателям истории, в которых на первый план выходят взаимоотношения и судьбы людей. «С помощью таких историй становится понятно, насколько мы близки, несмотря на политические разногласия»,— рассказала корреспондент издания Екатерина Егорова. Успех, однако, приходит не сразу и не всегда. Парижскому порталу «Русский очевидец», наследующему газете «Русская мысль» (издавалась во Франции на русском языке с 1947 по 2008 год, теперь издается в Лондоне), вызвать интерес у местной публики пока никак не удается, а значит, и у рекламодателей отклика нет, издание почти ничего не зарабатывает. И что тут делать?

У газеты «Светоч» Дубровского района Ростовской области тираж — 2303 экземпляра, ровно по количеству подписчиков. Это единственное СМИ в маленьком донском регионе. «Чтобы читатель оформил или возобновил подписку, приходится звонить, убеждать каждого лично»,— делилась наболевшим главный редактор издания Татьяна Куделина. В этой газете она начала печататься, когда ей было 11 лет, потом вернулась работать, будучи уже студенткой журфака. Татьяна сама утверждает план газеты на неделю, сама снимает, пишет, занимается рекламой. Она не верит, что маленькие региональные газеты умрут, и точно знает, что людям интереснее узнавать новости про себя и про соседа, а не про жизнь в столицах или на других континентах. А что именно волнует читателей, главный редактор узнает первой: «Люди звонят, на улице останавливают, в редакцию приезжают. Да мы и сами в конце каждого номера пишем: "Если вы нашли в бабушкином сундучке вещь с историей или ваш сосед — интересный человек, обращайтесь к нам!"».

О своих корнях, об истории края, о людях региона рассказывает и сетевой проект «Ваши уши», который создают двое студентов из Магадана. «Поднимите руки, кто знает, что такое подкаст,— просит Арсений Гарипов, один из создателей контента, и констатирует: — Лес рук. А у нас в Магадане этого не знает никто». Авторов проекта не интересуют столичные звезды, они берут интервью только у местных жителей: писателей, художников, ученых. Прилетели в Санкт-Петербург и сразу же поехали к 99-летнему земляку-фотографу — записывать очередную передачу. Ребята четко определяют свою цель: «Мы считаем, что очень важно сохранить свою идентичность, запечатлеть живущих рядом, понять, кто мы такие, что за люди».