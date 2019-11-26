Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали

Тринадцать французских солдат погибли в результате столкновения двух вертолетов в Мали во время операции против экстремистов, говорится в сообщении Елисейского дворца. Администрация президента Франции выразила соболезнования родственникам погибших.

«Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение задач»,— сообщил Елисейский дворец. Все погибшие служили в сухопутных войсках. О причинах столкновения вертолетов в сообщении не говорится.