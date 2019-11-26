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Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали

Тринадцать французских солдат погибли в результате столкновения двух вертолетов в Мали во время операции против экстремистов, говорится в сообщении Елисейского дворца. Администрация президента Франции выразила соболезнования родственникам погибших.

«Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение задач»,— сообщил Елисейский дворец. Все погибшие служили в сухопутных войсках. О причинах столкновения вертолетов в сообщении не говорится.

Франция с 2014 года проводит операцию «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе Мали. Ее целью является стабилизация региона Сахель и борьба с терроризмом. Туда направлено в общей сложности порядка 4 тыс. французских военных.

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