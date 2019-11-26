Самарский метрополитен пополнится новым поездом

Подписан контракт на изготовление и поставку четырех вагонов метро между МП «Самарский метрополитен» и АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Об этом сообщается на сайте производителя.

«Соглашение предусматривает строительство одного поезда метро в четырехвагонном исполнении – двух головных и двух промежуточных вагонов серии 81-714.6/717.6»,– говорится в сообщении.

Согласно договору, производитель исполнит обязательства к апрелю 2020 года. Дверной проем вагона будет оборудован предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии. Раздвижные двери будут оснащены так называемой «системой противозажатия». Также поезд приспособят для маломобильных групп граждан.

Георгий Портнов