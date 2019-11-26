Прославились добрыми делами

21 ноября на исторической сцене театра «Современник» вручили премию «Коммерсантъ Инициативы». Учреждена награда была в 2018 году, вручается она компаниям, брендам и коммерсантам как частным лицам за вклад в культуру, экологию и социальную сферу. Выбирали лучших по результатам голосования жюри ИД «Коммерсантъ» и читательского голосования, которое проходило с 31 октября по 18 ноября на сайте kommersant.ru.

Всего вручили 21 приз в четырех категориях: «Культура», «Экология», «Благотворительность и социальная ответственность» и «Личный вклад».

«Коммерсантъ» решил отказаться от классического вручения наград с оглашением победителей и благодарственными речами. Вместо этого гостям предложили перформанс, совмещавший видео-арт, современный танец (хореография Дины Хуссейн) и музыку. Режиссером постановки выступил Петр Новиков. Музыку специально для постановки написал знаменитый электронный музыкант Andrei Oid. Он же исполнил саундтрек во время церемонии вместе с приглашенным солистом Большого театра, основателем цюрихского Фестиваля арфы Александром Болдачевым. Александр играл на таком редком инструменте, как электронная арфа.

Перформанс перемежался видео. С экрана актер Александр Филиппенко, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов рассказывали о важности поддержки искусства. «Хороший “Коммерсантъ” с твердым знаком в конце — это тот, кто учредил премию, а хороший коммерсант без твердого знака в конце — тот, кто помогает театрам». Премию за поддержку фестиваля «Золотая маска» получила компания Mercury. За пятилетие успешной деятельности фонда, основанного Бернаром Арно, премию получил LVMH. Ростех наградили за поддержку 5-й Уральской индустриальной биеннале, Фонд Владимира Потанина — за многолетнюю планомерную поддержку искусства и культуры. ОМК получила приз жюри за проекты фонда «ОМК-участие» в Выксе. Ей же достался читательский приз.

Читательский приз в категории «Экология» за масштабный проект внедрения технологии утилизации попутного нефтяного газа получила компания «Роснефть». Призы жюри получили: «Сфера экологии» (за превращение экологической инициативы в успешный бизнес), Clarins (за экологичный подход к производству упаковки), Adidas (за полноценную линию обуви из переработанного океанического пластика), Procter & Gamble (как первый производитель товаров массового потребления, присоединившийся к проекту Loop), Ikea (за весомый вклад в раздельный сбор и программы, призывающие к ответственности перед природой) и KLM (за ответственное потребление в авиации).

Премий за экологию в нынешнем году было вручено больше всего. И это соответствует актуальной повестке, когда во всех сферах говорят о раздельном сборе, ответственном потреблении, переработке, защите океана… С момента появления премии было решено, что общее количество призов, вручаемых ежегодно, будет 21, но далее они будут распределяться в зависимости от актуальной проблематики и появления значительных и заметных проектов. По тому же принципу награды внутри категорий не стали делить, ведь в один год может быть два прекрасных театральных проекта, в другой — три выставочных. И такие подкатегории создали бы ненужные рамки.

В категории «Благотворительность и социальная ответственность» наградили Gucci за проект Gucci Changemakers, Estee Lauder за активную и всестороннюю поддержку профилактики и борьбы с раком груди («розовая ленточка»), читательский приз получил Сбербанк за проект со скрипачом Михаилом Казинником «Я обнимаю вас музыкой». Впервые в истории премии был вручен совместный приз с ресурсом «Такие дела» за грамотную корпоративную социальную политику. Вручили его группе компаний RCG за программу социальной адаптации воспитанников детского дома совместно с волонтерским проектом «Старшие братья» и за запуск первого в России агентства социально ориентированного маркетинга RedMe.

Директор Фонда содействия развитию современного искусства RuArts Марианна Сардарова (слева) и сооснователь международной гуманитарной инициативы "Аврора" Рубен Варданян (в центре) Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сказал, рассказывая о совместной награде, создатель и директор медиапортала «Такие дела» Митя Алешковский: «Благотворительность для бизнеса — это один из вариантов становиться устойчивее, лучше, прозрачнее, ближе к своим стейк-холдерам… В этом есть только плюсы, главное — подходить с умом».

Одним из самых эмоциональных моментов церемонии стало объявление лауреатов в категории «Личный вклад». Премию за проекты в области современного искусства Фонда RuArts получила Марианна Сардарова. Приз жюри и читательский приз за премию и форум «Аврора» получил Рубен Варданян. Посмертно был награжден за его неоценимый вклад в социальную сферу и строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин. Его память зал почтил овацией.

В заключительной части церемонии ее ведущий актер Артем Цуканов пригласил на сцену главных редакторов проекта Анну Минакову и Александра Щуренкова, исполнительного директора ИД «Коммерсантъ» Романа Уманского и директора рекламной службы Надежду Ермоленко для вручения наград. На сцену поднялись все победители.

Автором необычной церемонии стало агентство «Петя и волк».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приз у «Коммерсантъ Инициативы» не менее оригинальный: это будто бы сложенный из газеты «Коммерсантъ» журавлик. Символ надежды. Придумала этот приз и создала его из серебра 925 пробы с покрытием из родия («Личный вклад» и читательские призы) и позолотой из 24-каратного золота (все остальные призы) российская ювелирная компания Epic Jewellery. За настроение в буфете отвечали Торрес и Барсело.