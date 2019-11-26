Курскому краеведческому музею передано историческое здание гимназии

Здание классической мужской гимназии в центральной части Курска передано в безвозмездное пользование краеведческому музею. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на договор между ГК «Курский электроаппаратный завод» и Курским областным краеведческим музеем.

Комитет по управлению имуществом региона проводит оценочные работы, чтобы в дальнейшем оформить здание в областную собственность. По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, документ заключен на один год, «чтобы как можно быстрее начать в здании проектирование нового краеведческого музея и диорамы «Курская битва». Заключить договор на проектирование планируется до конца года. Таким образом, власти надеются ускорить процесс реновации центра Курска.

Ранее, напомним, прокуратуре удалось истребовать из незаконного владения АО «Курский электроаппаратный завод» и индивидуального предпринимателя Лидии Канунниковой здания Братского корпуса Знаменского монастыря и возвратить его в госсобственность. Комплекс зданий Знаменского монастыря находится в самом центре Курска и прилегает к главной Красной площади облцентра. Завод был основан в зданиях монастыря в 1945 году, но уже последние несколько лет переносит мощности на территорию индустриального парка «Союз» на окраине Курска.

Подробнее о ситуации с перепрофилированием исторического объекта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Ирина Лобанова