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Производство автомобилей в Петербурге снизилось

За период с января текущего года объем выпуска машин на автозаводах в Петербурге снизился на на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за десять месяцев выпущено 307 тыс. автомобилей.

Как сообщили в агентстве «Auto-Dealer-Спб», за октябрь с конвейеров заводов Hyundai, Nissan и Toyota сошли 34,4 тыс. машин, на 5% меньше чем в октябре 2018 года.

Аналитики отмечают, что автомобильный рынок в России снижается третий квартал подряд. Доля петербургских автопроизводителей на рынке страны составляет 23,7%.

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