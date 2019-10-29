Полгода непрерывного падения

Авторынок Петербурга в сентябре текущего года снова в минусе: по итогам первого осеннего месяца продажи новых легковых автомобилей снизились на 6%. Таким образом, в автосалонах города реализация автомобилей сокращается уже шестой месяц подряд. Отрицательная динамика спроса также фиксируется по результатам трех кварталов: –2% по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что для положительной динамики пока нет экономических предпосылок, поэтому до конца года объемы продаж вряд ли удастся нарастить.

Автосалоны Петербурга в сентябре реализовали 13 558 новых легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». Большее падение объемов продаж по итогам одного месяца в текущем году было зафиксировано лишь в мае: –7% по сравнению с 2018 годом. «Продажи автомобилей сокращаются в Петербурге уже шестой месяц подряд»,— отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. При этом за период с января по сентябрь было продано 112 274 машины (–2% год к году).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), снижение авторынка России также наблюдается уже на протяжении полугода. Однако в первый осенний месяц общий негативный темп замедлился, показатели продаж в целом по стране достигли 157 100 единиц, что всего на 0,2% ниже показателя сентября 2018 года. Всего же за девять месяцев было продано 1,27 млн автомобилей (–2% год к году). В общем объеме продаж новых машин в России за январь — сентябрь доля Петербурга составила 8,8% (год назад — 8,8%).

По итогам трех кварталов только четыре бренда, входящие в топ-10 самых популярных в Петербурге, демонстрируют рост продаж: Kia (15 252 единицы, +15% год к году), Lada (12 880, +9%) и Renault (9505, +4%) и Mercedes-Benz (3730, +3%). Помимо Kia и Lada, у петербургских покупателей наибольшим спросом пользовались автомобили Hyundai (13 770 авто, –7%) и VW (8147, –5%).

Что касается результатов сентября, то второй раз за год дилеры Hyundai реализовали больше всех автомобилей — 1877 штук (–10% год к году), обойдя Kia (1724, –7%). Наиболее существенный рост продаж был зафиксирован у Renault (1100 машин, +41%) , а наибольшее падение — у Ford (321, –65%), Mitsubishi (543, –29%) и Toyota (676, –21%).

По словам Михаила Чаплыгина, вероятность роста объемов продаж до конца года хотя бы по итогам одного месяца достаточно низкая. «В ноябре и декабре 2018 года были показаны одни из лучших по итогам прошедших пяти лет результаты. Тогда за два месяца было продано более 30 тыс. автомобилей. Вряд ли такие значения будут достигнуты в текущем году, тем более что для этого нет никаких экономических предпосылок»,— добавил он.

Мария Кузнецова