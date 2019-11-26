Стоимость минимального набора продуктов питания на Кубани составила 4,2 тысячи рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9% и составила 4218 руб. в расчете на одного человека в месяц. Такие данные публикует Краснодарстат.

Согласно статистике, потребительские цены на товары и услуги в октябре по сравнению с сентябрем снизились на 0,01%. При этом стоимость продовольственных товаров осталась неизменной, а непродовольственные товары прибавили в цене 0,3%. Услуги на Кубани подешевели на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий их краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в октябре 2019 года составил 99,8%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Краснодарскому краю в октябре составила 16 520 руб. в расчете на месяц. По сравнению с сентябрем его стоимость снизилась на 0,1%.

Дмитрий Михеенко