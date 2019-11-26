Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в евро больше не приносят российским банкам прибыли, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В интервью немецкой газете Handelsblatt она также сообщила, что западные санкции перестали влиять на экономику России.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят деньги на счета в евро, эти деньги должны быть где-то размещены банком. И при этом практически остаются инструменты с отрицательными процентами»,— сказала госпожа Набиуллина.

Отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, а банки увеличили сборы за обслуживание счетов в евро таким образом, «что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета», сказала глава ЦБ. Она добавила, что регулятор следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерно высокие валютные риски, будь они в евро или долларах.

На вопрос, продолжают ли влиять западные санкции на российские банки, Эльвира Набиуллина ответила: «Больше практически нет». «Только напрямую подпавшие под санкции компании и банки страдают от ограничений»,— отметила она. Госпожа Набиуллина напомнила, что власти страны прибегли к «радикальным мерам» после введения санкций. «Мы отпустили курс рубля вместо того, чтобы держать его в валютном коридоре, как раньше»,— сказала глава ЦБ. Она добавила, что в стране ведется дедолларизация финансового сектора и торговли для еще меньшей уязвимости.

Напомним, по данным ВТБ, уже половина из первой десятки российских банков отказались от приема вкладов граждан в евро. Еще пять банков предлагают депозиты в евро в основном с символической доходностью — 0,01% годовых. По мнению экспертов, это реакция на заявление ЦБ о неготовности вводить отрицательные ставки по валютным депозитам физлиц.

Подробнее — в материале “Ъ” «Евро закрыли депозит».