Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года россиянин Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев, сообщил ТАСС президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Спортсмен пропустил три внесоревновательных допинг-теста.
Дисквалификация вступила в силу 22 ноября 2019 года. У россиянина есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Ранее Илья Захаров пропустил чемпионат мира по водным видам спорта, прошедший в июле в Южной Корее. Спортсмен не успел восстановиться после операции на мениске.
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