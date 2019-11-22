Райффайзенбанк: более 60% россиян делают покупки в «черную пятницу»

Более 60% россиян участвуют в акциях «черной пятницы», сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос Райффайзенбанка. Женщины (67%) при этом интересуются распродажами больше, чем мужчины (56%).

Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% респондентов просматривают в интернете выгодные предложения. Отмечается, что к спонтанным тратам более склонны женщины (91%), нежели мужчины (85%). Среди равнодушных к акциям в «черную пятницу» 32% считают, что в этот день нельзя сэкономить, столько же сообщили, что у них на акции нет времени.

Порядка 41% респондентов готовы потратить в «черную пятницы» больше 10 тыс. руб. Женщины покупают большее количество товаров, а мужчины тратят более значительные суммы. Не покупают лишнего 61% опрошенных. Больше всего россияне жалеют о повторной покупке техники для дома, а также о приобретении одежды меньшего размера, карнавальных костюмов и секс-игрушек. Кроме того, среди необдуманных покупок были: арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажер для пяток.

В опросе приняли участие 2000 человек из 12 крупных городов России.

Подробнее о прошлогодней акции — в материале “Ъ” «"Черная пятница" прошла мимо торгцентров».