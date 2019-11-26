ВДНХ выходит из доверия

Администрация Уфы обратилась в арбитражный суд, чтобы вернуть контрольный пакет акций АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“», переданный в 2011 году в доверительное управление. Пакетом управляла компания «Финвесторг-Уфа», связанная с основным владельцем выставочного комплекса — предпринимателем Василием Пегановым. В июне она была признана банкротом. Из-за несогласованных действий мэрии и управляющей компании акции попали в конкурсную массу должника. По мнению юристов, настоящая потеря бумаг мэрии не грозит, но ей стоит переформулировать исковые требования.

Мэрия Уфы обратилась в арбитражный суд Башкирии с заявлением о возврате 51% акций ОАО «Выставочный комплекс „Башкортостан“». Этот пакет в 2011 году был передан администрацией в доверительное управление ООО «Финвесторг-Уфа» — компании, связанной с основным владельцем АО, предпринимателем Василием Пегановым. В июне этого года управляющая компания была признана банкротом. Как следует из материалов дела, мэрия хочет, чтобы реестродержатель акций (АО «Сервис-реестр») списал ценные бумаги с лицевого счета «Финвесторг-Уфа» и записал их на лицевой счет администрации. В иске мэрия просит понудить к этому управляющую компанию.

До 29 ноября заявление оставлено без движения. Суд счел, что мэрия не обосновала исковые требования, в частности, не указала, каким образом избранный способ защиты права восстановит ее нарушенное право.

Вице-мэр Уфы, глава управления земельных и имущественных отношений Евгений Чебаков вчера отказался сообщать причину обращения в суд и назвал разбирательство обычным «хозяйственным спором». В пресс-службе администрации на запрос „Ъ“ оперативно не ответили.

• ОАО «ВК „Башкортостан“» владеет одной шестой частью площадей торгово-выставочного комплекса ВДНХ-Экспо на улице Менделеева в Уфе. Комплекс площадью 52 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Вложения в него оценивались в 3,5 млрд руб. Мэрия, по данным „Ъ“, входила в АО старыми корпусами выставочного центра и, согласно инвестсоглашению, по окончании строительства ВДНХ-Экспо должна была получить не менее 13,5 тыс. кв.м выставочных площадей. Вторым акционером АО с долей 32,2% является лондонская «Эксвилайн инвестментс лтд» (через ООО «Нефтепромсервис»). Еще 16,8% принадлежат «Родеса девелопмент С.А» (Сент-Китс и Невис, через ООО «Производственное объединение «Уралсоцсервис»). В 2018 году при выручке 12,5 млн руб. чистая прибыль АО составила 14 тыс. руб.

ООО «Финвесторг-Уфа» было признано банкротом по заявлению акционера ВК «Башкортостан» — ООО «ПО Уралсоцсервис», которому задолжало 90 млн руб. Банкротство проходит по упрощенной процедуре. Крупнейшим кредитором компании является банк «Траст», которому перешли права требований по долгам Бинбанка. В Бинбанке «Финвесторг-Уфа» в 2009 году привлекал 613 млн руб. кредита. В реестр кредиторов должника «Траст», требования которого оцениваются в 1 млрд руб., пока не включен.

Ликвидатор «Финвесторг-Уфа» Артем Алексеев сообщил вчера „Ъ“, что договор доверительного управления стороны расторгли еще в 2018 году.

«После того, как мэрия уведомила о расторжении договора, мы направили уведомление об этом реестродержателю. Но сама администрация этого сделать не успела, и имущество компании, включая ценные бумаги, попало в конкурсную массу»,— отметил собеседник.

«Согласно закону о несостоятельности, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, не включаются в конкурсную массу при банкротстве управляющей компании. Поэтому мэрии не стоит опасаться потери акций АО,— отмечает управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров.— Другое дело, что она, действительно, могла опоздать со сроком уведомления реестродержателя и теперь, чтобы вернуть бумаги на лицевой счет, город пытается вновь запустить механизм передачи, чтобы в этот раз соблюсти все правила».

«Мэрии ничего не грозит: акции, как принадлежали ей, так и принадлежат,— отмечает управляющий партнер „Бэйсик консалтинг“ Рауль Сайфуллин.— Но немного смущает, что стороны не договорились о совместных действиях и разошлись в сроках подачи уведомления. Скорее всего, у них есть разногласия». При этом, по мнению эксперта, истец выбрал не совсем правильный способ защиты, на что указал и суд. «Мэрии стоило обратиться с просьбой обязать ответчика возвратить акции в связи с расторжением договора»,— добавил он.

Булат Баширов