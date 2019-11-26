Взяткам предъявили оговор

В Саратове закончилось судебное следствие по делу в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму 7 млн руб. от предпринимателя Армена Джуликяна и легализации этих денежных средств путем приобретения автомобиля Mercedes. Сам борец с коррупцией и его защита вину отрицают и обвиняют основного свидетеля в оговоре «неугодного» полицейского. Господин Джуликян дело не комментирует.

Октябрьский районный суд завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова. Господин Елизаров обвиняется в получении взяток на сумму 7 млн руб. и легализации денежных средств, добытых преступным путем в крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Как писал „Ъ“, по версии следственных органов, в июне 2016 года Дмитрий Елизаров, занимавший на тот момент должность заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, получил через посредника 5 млн руб. за возврат изъятых полицейскими при доследственной проверке серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы автозаправочных станций, которые принадлежат одному из саратовских предпринимателей.

Второй эпизод уголовного дела касается взятки в размере 2 млн руб. в мае 2017 года. На тот момент обвиняемый уже был начальником управления УЭБиПК. По версии следствия, деньги он получил от учредителя одной из саратовских частных больниц за прекращение проверки в учреждении. Полиция выявила факты неправомерного использования клиникой средств Фонда обязательного медицинского ­страхования.

Следствие считает, что для легализации части денег подполковник Елизаров приобрел автомобиль Mercedes стоимостью 2 млн руб.

В обоих случаях посредником при передаче денег выступал предприниматель Армен Джуликян. На суде он заявил, что поддерживал приятельские отношения с подполковником полиции Елизаровым. В 2016 году, по его словам, к нему обратился совладелец сети саратовских заправочных станций «Премье» Сергей Булатов, который сказал, что у него есть сложности с правоохранительными органами. Со слов Армена Джуликяна, у господина Булатова в ходе проверки силовики изъяли сервер и документы, без которых невозможно функционирование АЗС.Господин Джуликян якобы пошел за помощью к знакомому замначальника управления по экономической безопасности, который согласился помочь бизнесмену за 5 млн руб. Передача денег, согласно показаниям свидетеля, состоялась в Энгельсском районе в машине Армена Джуликяна.

По второму эпизоду господин Джуликян пояснил, что в мае 2017 года помочь решить вопрос с полицией его попросил владелец ООО «Медицинский Di центр» Александр Шмеркевич. Тот сказал, что хотел бы прекратить проверку полиции по поводу якобы незаконного использования средств Фонда обязательного медицинского страхования. Дмитрий Елизаров, со слов Армена Джуликяна, будучи уже начальником УЭБиПК областной полиции, согласился посодействовать бизнесмену за 2 млн руб. Взятку положили в служебный автомобиль ­подполковника.

Армен Джуликян на суде объяснил, почему он решил рассказать о действиях своего приятеля из полиции следственным органам. По его словам, в конце 2017 года началась проверка «экономической» полиции и в отношении него. Персональные обращения к Дмитрию Елизарову не помогли, и тогда в январе 2018 года господин Джуликян написал заявление в УФСБ по Саратовской области, в котором рассказал, как передавал взятки подполковнику ­Елизарову.

Обвинение просит признать сотрудника УЭБиПК виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Один из адвокатов господина Елизарова Олег Брыков в прениях отметил, что показания господина Джуликяна не могут быть приняты во внимание в связи с многочисленными неточностями в них: «чехарда с датами», противоречие в деталях. По мнению защитника, основной свидетель мог хотеть «очернить и устранить неугодного высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов», для чего якобы «придумал историю с передачей денег в виде взятки».

Дмитрий Елизаров категорически отрицает свою вину. Армен Джуликян отказался прокомментировать „Ъ“ уголовное дело.

Марина Ковалева