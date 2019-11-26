Скверной дорогой ведут товарищей

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) заявил о планах руководства законодательного собрания региона привлечь его к уголовной ответственности за осквернение флага региона. Парламентарий выложил в социальные сети аудиозапись части некоего мероприятия, на котором человек с голосом, похожим на голос спикера облдумы Александра Романова, говорит, что действия депутата от КПРФ проверяют правоохранительные органы. Господин Бондаренко считает, что таким образом его хотят лишить депутатского мандата. Александр Романов утверждает, что направил материалы только в мандатную комиссию. Эксперты отмечают, что умысла на оскорбление государственной символики у коммунистов не было.

Вчера депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко распространил в социальных сетях ­аудиозапись некоего мероприятия, на котором депутаты регионального парламента обсуждают поведение коллег от КПРФ. На записи слышно, как, предположительно, председатель областной думы Александр Романов высказывает свое недовольство акциями, которые представители компартии проводят в заксобрании.

Как писал „Ъ“, на прошлой неделе в ходе заседания, на котором принимался бюджет региона на 2020 год, депутаты от КПРФ устроили «похороны Саратовской области»: возложили к трибуне спикера заксобрания Александра Романова гвоздики с черными лентами, после чего покинули зал заседаний. Коммунисты отказались участвовать в обсуждении и голосовании за предложенный правительством проект бюджета, назвав его «бюджетом вымирания, на которое обрекают жителей области депутаты от „Единой России“». В принятом документе объем расходов региона превышает доходы на 3 млрд руб.

Предположительно, Александр Романов на аудиозаписи говорит, что в правоохранительные органы направлены документы с просьбой о привлечении депутатов от КПРФ к ответственности. Поводом для обращения стало то, что коммунисты привязали черную траурную ленту к флагу Саратовской области. «Не то, что цветы принесли,— надругались над Законом о флаге Саратовской области. Траурных дней вчера-позавчера не было, а ленточку какой-то недоделанный привязал. Ребята, что творите? Это уже уголовщина, это другая составляющая. Конечно, с этим будут разбираться и правоохранительные органы, и мандатная комиссия, это будет разбирать и регламентная группа»,— говорит на записи ­человек.

Также он отмечает, что возложением венков занимаются помощники депутатов, получающие средства из бюджета. «Это что, права помощника — ленточки привязывать черные, зеленые, синие в зависимости от желания депутата? Или нести этот бантик в президиум с цветочками, с гвоздичками? Я просил юридический отдел, кадровые службы разобраться в этом вопросе! Полный развал в думе, а деньги из бюджета»,— возмущается участник ­мероприятия.

На видеоролике с заседания областной думы видно, что Николай Бондаренко привязывает траурные ленты к флагу Саратовской области, после чего депутат от КПРФ Александр Нараевский несет этот флаг к трибуне спикера.

Николай Бондаренко сказал „Ъ“, что ему ничего не грозит, так как осквернение флага предполагает «четкие и исчерпывающие критерии». «Их главная цель — лишить меня мандата. Привлечение к уголовной ответственности, независимо от строгости наказания,— одно из немногих оснований, по которым меня могут выгнать из думы. Поэтому надо смотреть, как поведет себя следствие»,— отметил господин Бондаренко.

Согласно КоАП Саратовской области, надругательство над гербом, флагом области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Александр Романов подтвердил „Ъ“, что записанный разговор имел место. По его словам, совещание, о котором идет речь, рядовое и никаких секретов на нем не было. Господин Романов также отметил, что материалы направлены не в правоохранительные органы. «Документы по ситуации, произошедшей на минувшем заседании облдумы, направлены в мандатную комиссию и регламентную группу для того, чтобы эти структуры в рамках своих полномочий дали оценку действиям депутатов»,— сказал он.

В августе прошлого года у Николая Бондаренко уже был конфликт с первым спикером областной думы этого созыва Иваном Кузьминым. Председатель облдумы написал в Следственный комитет заявление, в котором попросил проверить высказывания господина Бондаренко на экстремизм. При обсуждении проекта пенсионной реформы депутат от КПРФ назвал ее инициаторов «жуликами», которых «надо привлекать к ответственности». Никаких юридических последствий для депутата проверка не имела. В марте этого года Иван Кузьмин ушел в отставку.

Адвокат Елена Сергун отмечает, что с юридической точки зрения умысла на оскорбление государственной символики у депутатовкоммунистов не было. «Скорее, своим перфомансом с использованием государственной символики они хотели оскорбить людей, участвующих в заседании. В любом случае, такое поведение — это проявление откровенного неуважения к обществу»,— ­считает она.

Политолог Александр Пантелеев полагает, что конфликт депутата от КПРФ со спикером завершится безболезненно для обеих сторон. «На съезде „Единой России“ говорилось о том, что нужно поднимать статус партии. Каждый чиновник понимает это по-своему. Александр Романов считает, что, подавая заявление на Николая Бондаренко, защищает партию. Николай Бондаренко, со своей стороны, строит свой политический имидж на эпатаже и делает это вполне успешно»,— отмечает господин Пантелеев.

Сергей Петунин