Самая маленькая тень

ФНС раскрыла данные о динамике сокращения налогового разрыва по НДС в последние годы: как рассказали “Ъ” в службе, к показателю ниже 0,6% в 2019 году служба последовательно шла с 2015 года — момента начала работы над системой АСК НДС, которая автоматически отслеживает цепочки создания добавленной стоимости.

Эффект от администрирования НДС вывел РФ в лидеры по сокращению налогового разрыва в мире. Это стало результатом цифровизации налогового администрирования. Впрочем, как говорит глава службы Михаил Мишустин, неправильно приписывать все технологические победы только ФНС. «Это кумулятивная долгая работа правительства,— настаивает он.— Хочу сказать о роли Минфина, нашего коллективного Минфина. Это Антон Германович Силуанов, казначейство, таможенная служба, руководители департаментов Минфина. Это непростая история — создать правила, инструменты, методологию для того, чтобы все работало. Мы работаем командно, нам также помогают правоохранительные органы, ЦБ, Росфинмониторинг. Это большая команда — команда президента России».

Налоговый разрыв по НДС в России является самым низким в мире — менее 0,6%, заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Как пояснили “Ъ” в службе, это стало результатом работы системы АСК НДС, которую служба запустила в 2015 году. Целями проекта были устранение фирм-однодневок, снижение числа проверок и административной нагрузки на добросовестных участников рынка. В итоге, по данным ФНС, налоговый разрыв — разница между суммой налогов, которые теоретически должны быть уплачены налогоплательщиками, и суммой фактически собранных средств, начал стремительно сужаться. В 2016 году он составлял 8%, а в 2018 году — уже 1%.

НДС — второй по значимости для бюджетной системы РФ налог после налога на прибыль, многолетнюю борьбу за его собираемость служба объясняет сложностью контроля разрывов до введения в эксплуатацию системы АСК НДС — успехи компаний в уклонении от его уплаты удалось преодолеть масштабной цифровизацией. В результате рост сборов НДС по итогам десяти месяцев 2019 года показал наибольшую динамику — 16,7%, это 3,5 трлн руб. поступлений, что на 0,5 трлн руб. больше того же периода 2018 года. По данным ФНС, собираемость остальных налогов также росла: по налогу на прибыль сборы за тот же период составили 4 трлн руб. (13,5%), НДФЛ — 3,1 трлн руб. (8,4%).

Отдел экономики