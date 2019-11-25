Киргизская таможня перешла все границы

Совбез Киргизии пообещал на следующем совещании с участием президента Сооронбая Жээнбекова рассмотреть вопрос о коррупции на таможне. К такому решению власти страны подтолкнула публикация журналистского расследования о выводе из республики $700 млн, заработанных на нелегальном импорте товаров из Китая и их перепродаже в Узбекистан, Казахстан и Россию. Прикрытием схемы, как утверждается в тексте, занимался бывший заместитель главы таможни Киргизии Раимбек Матраимов, дело которого уже давно расследует финансовая полиция республики. Правда, до сих пор особых результатов не было. Чтобы Раиму-миллиону, как прозвали его в стране, не удалось уйти от ответственности и на этот раз, в Бишкеке провели митинг под лозунгом «Посадить!».

В понедельник на центральной площади Бишкека Ала-Тоо прошел митинг, посвященный недостаточной, по мнению собравшихся, реакции властей на публикацию журналистского расследования о коррупции на таможне. По киргизским меркам людей было не очень много: по данным местных СМИ — 1 тыс. человек, а по данным МВД — и вовсе 300. Однако напряжение было достаточно серьезным — возможно, поэтому правоохранительные органы решили не разгонять протестующих, хотя официально массовые мероприятия в этот день были запрещены — из-за визита в страну президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и проведения сессии Совета коллективной безопасности Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), запланированной на 27–28 ноября.

Материал, который вызвал такое возмущение, был подготовлен сразу тремя организациями: Kloop.kg, местной редакцией «Радио Свобода» и Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Он был опубликован 21 ноября.

В статье рассказывается о запутанной схеме перевозки контрабанды из Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая (СУАР) в Киргизию, а далее — в Узбекистан, Казахстан и Россию.

Руководил процессом, согласно расследованию, предприниматель Хабибула Абдукадыр — уйгур из Китая. А прикрытие в госструктурах Киргизии обеспечивал бывший заместитель главы таможни республики Раимбек Матраимов, которого на родине зачастую называют Раим-миллион.

Вся система, которая включала в себя перевозку наличности в запасных колесах грузовиков, оформление любого товара как текстиль (который облагается самыми низкими пошлинами) и подкуп таможенников на границе с Китаем и Узбекистаном (благодаря членству Киргизии в Евразийском экономическом союзе в Казахстан и Россию товары вывозить было еще легче), была раскрыта журналистам одним из участников схемы — уроженцем СУАР Айеркеном Саймаити.

Он делился информацией и передавал документы несколько месяцев, пока 11 ноября не был убит в Стамбуле. По словам самого господина Саймаити, с 2011 по 2016 год он успел вывести из Киргизии $700 млн. На вчерашней пресс-конференции секретарь Совета безопасности страны Дамир Сагынбаев подтвердил, что эти средства действительно вывели из страны незаконно.

Однако участников митинга в Бишкеке волновал, по сути, один человек, упомянутый в материале,— тот самый Раимбек Матраимов. Многие пришли с одинаковыми плакатами, на которых был портрет экс-чиновника и короткая надпись «Посадить». Кроме этого в толпе показывали желтые карточки — намек на то, что, если власти не ответят на требования, их будут ждать более серьезные последствия.

Расследованием деятельности Раима Матраимова уже второй год занимается киргизская Служба по борьбе с экономическими преступлениями, но журналисты справляются с этой задачей намного эффективнее. В то время как в публикациях говорится о совместном инвестиционном проекте жены господина Матраимова и Хабибулы Абдукадыра в Дубае, финансовая полиция констатировала только недоплату им налога в размере 24 млн сомов (около $340 тыс.). Это позволяет ему оставаться на свободе.

Примечательно и то, что увольнение господина Матраимова из таможенной службы было, по сути, личной местью прежнего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который до этого считался покровителем чиновника.

Это произошло после того, как родственница таможенника поругалась с дочерью президента Атамбаева из-за места на парковке.

Позже Верховный суд республики признал увольнение незаконным, но возвращаться на службу господин Матраимов не стал. Возможно, это связано с тем, что отношения с новым президентом республики Сооронбаем Жээнбековым у него не складывались. В 2010 году господин Жээнбеков, будучи губернатором Ошской области, уволил господина Матраимова с поста главы областного управления таможни.

Реагируя на недовольство протестующих, Совбез в понедельник пообещал на следующем совещании с Сооронбаем Жээнбековым рассмотреть вопрос о коррупции на таможне. При этом еще в воскресенье Раим Матраимов заявил, что готов вернуться в Киргизию из-за границы (но без указания конкретной страны) и ответить на любые вопросы. Обращение бывшего таможенника опубликовал на своей странице в Facebook его родной брат, депутат киргизского парламента Искендер Матраимов.

«Власти Киргизии должны адекватно реагировать на происходящее,— заявил “Ъ” экс-спикер парламента Зайнидин Курманов.— Участники митинга и пользователи соцсетей требуют, чтобы президент дал команду на арест Раима-миллиона. Понятно, что Сооронбай Жээнбеков такую команду дать не может, это не входит в полномочия президента. Но провести объективное расследование серых таможенных схем по контрабанде товаров из Китая силовые структуры обязаны».

Депутат от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, в свою очередь, уверен, что в Киргизии необходима полномасштабная реформа правоохранительных и фискальных органов. «Без этого трудно будет достичь успеха в борьбе с коррупцией, которая была при всех президентах,— сказал он “Ъ”.— Во вчерашнем интервью Сооронбай Жээнбеков заявил, что против преступных схем есть только один действенный инструмент — цифровизация, с помощью которой можно повысить эффективность борьбы с теневыми схемами и уменьшить влияние человеческого фактора на финансовые процессы. В этом я с ним согласен. Но если президент не будет лично контролировать борьбу с коррупцией, правительство все равно завалит этот процесс».

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев