«Сберлогистика» набрала «Высоту»

«Сберлогистика» («дочка» Сбербанка) арендовала в екатеринбургском логопарке «Высота» складские помещения площадью 25 тыс. кв. м. Планируется, что компания начнет доставлять и хранить товары в нем уже до конца года. Эксперты отмечают, что выход компании связан с трендом развития логистических услуг для магазинов, торгующих на онлайн-площадках. Стоимость сделки могла составить 11,3–12,5 млн руб. в месяц без учета коммунальных платежей.



О сделке компании «Сберлогистика» по аренде 25 тыс. кв. м в логистическом парке класса А «Высота» в Екатеринбурге сообщил консультант соглашения KnightFrank. По его данным, организация сможет начать операции по доставке и хранению товаров до конца года. По итогам 2019 года соглашение вошло в топ-10 крупнейших сделок на региональных рынках.

Логопарк «Высота» расположен на юго-востоке Екатеринбурга на границе с аэропортом Кольцово, включает 110 тыс. кв. м складских площадей. Цена аренды начинается от 300 руб. за 1кв. м, коммунальные платежи составляют от 35 руб. за 1кв. м в месяц. На территории логопарка работают собственник складских помещений в Екатеринбурге — SVX Logistics, компании Centek и «Ферронордик Машины» (официальный дилер Volvo CE в России), Boxberry, «Деловые линии», «Строительный двор», «ПЭК» и другие.

«Сберлогистика» — универсальная логистическая платформа, развивающая инфраструктуру и партнерские сети доставки для корпоративных и частных клиентов. Компания учреждена в мае. В июне Сбербанк, сервис Shiptor, а также сеть постаматов Pick Point начали выдавать и принимать посылки для физических лиц. Компания имеет собственные курьерские сети в 19 городах и 6 тыс. точек выдачи посылок.

«Компания развивает федеральную складскую инфраструктуру с едиными стандартами качества услуг по хранению и фулфилменту (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) по всей России»,— сообщил гендиректор «Сберлогистики» Сергей Малышев, отметив, что компания уже открыла склады в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь, по его словам, планируется начать работу во Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Эксперты связывают сделку по аренде складской недвижимости с очередным этапом развития рынка логистики. «Сейчас реализуется фаза, на которой ритейл переходит от формата магазинов “у дома” на онлайн-площадки. Из-за этой тенденции складские помещения все чаще арендуют компании, обеспечивающие логистику онлайн-ритейлеров. Следующий этап — развитие адресной доставки, пунктов самовывоза»,— сообщил независимый эксперт Виталий Хиль, предположив, что «Сберлогистике» понадобится около года, чтобы положительно зарекомендовать себя на рынке из-за высокой конкуренции.

По оценкам эксперта, аренда склада обойдется компании от 11,3 млн руб. до 12,5 млн руб. с учетом НДС, не включая коммунальные платежи. Однако господин Хиль не исключает, что сделка заключена на особых условиях из-за большого объема площади: «Сберлогистика» могла получить склад по сниженной арендной ставке либо без учета коммунальных платежей в первый год.

Дарья Соколова