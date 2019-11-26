«Продимекс» получил в Воронежской области 3,9 млн тонн сахарной свеклы

Группа «Продимекс» завершила уборку сахарной свеклы в Воронежской области. Сезон у компании начался 18 августа в Кантемировском и Россошанском районе. Завершить сезон планируется к февралю 2020 года: до этого времени в компании будут перерабатывать свеклу (как свою, так и полученную от сторонних поставщиков) на собственных заводах в Воронежской области. В ходе уборки было собрано 3,9 млн т сахарной свеклы с площади около 75 тыс. га. «Средняя урожайность составила 500 центнеров с гектара. Качество корнеплодов хорошее»,- подчеркивают в компании. Вся сахарная свекла размещена на хранение на собственных площадках «Продимекса».