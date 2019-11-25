Экономическая турбулентность «подогревает» банковские накопления

Россияне за год пополнили свои банковские вклады почти на 2,5 трлн руб. В среднем на каждом депозите лежит 200 тыс. руб. — таковы данные рейтинга «РИА Новости». Но суммы очень разнятся в зависимости от региона. Больше всего сбережений у москвичей — в среднем около 800 тыс. руб. В Санкт-Петербурге вкладов вдвое меньше. На третьем месте — Магаданская область. Общий объем депозитного портфеля за последний год вырос на 9%. И это гигантский скачок, говорят экономисты. Особенно если учесть, что доходы россиян падают.

В основном на депозитах лежат деньги, выведенные из сегмента инвестиционной недвижимости, полагает член Общественного совета Минстроя России Илья Пономарев: «Долевое участие в строительстве сформировало целый рынок частных инвестиций, которые по доходности превышали депозитные. Соответственно, довольно большое количество людей вкладывало деньги в строительство жилья. Сейчас с открытием эскроу-счетов доходность для потенциального инвестора резко снизилась: раньше общий объем за год составлял 3,5 трлн, сейчас долевое строительство — это, по сути, приобретение. Это избавило нас не только от обманутых дольщиков, но и от инвестиционного инструмента. Временно свободные средства теперь, наверное, пойдут в банки на депозиты, люди, у которых есть некий устойчивый источник дохода, переходят от стратегии приобретения и инвестиций к накоплениям».

Пополнение депозитов — верный признак ожидания кризиса, считают некоторые экономисты. Тактику сбережений россияне используют всегда, когда хотят подстраховаться на черный день. Причем данные по банковским счетам — не самый точный показатель. Многие держат сбережения под матрасом, отметил управляющий директор блока активов госкорпорации ВЭБ.РФ Магомед Газдиев: «Всякий раз, когда мы оказываемся в зоне экономической турбулентности, люди реагирует вполне логично — копят сбережения. Этому учит история: мы наблюдали подобную ситуацию в 90-х, 2008-2009 годах, это происходит и сейчас. Отсутствие ясной картины будущего — вот в чем реальная проблема. Альтернативный инструмент существует — это наличные сбережения, и мы не можем их индексировать. Непонятно, сколько денег сейчас находится у людей на руках, а сколько — в банках.

В кредитных организациях свои средства хранят экономически активные люди.

Тех, кто ушел в “окопы”, мы не видим, не понимаем, каких экономических стратегий они сегодня придерживаются».

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Самые скромные депозитные счета оказались в Чечне и Дагестане. Там люди смогли отложить в среднем не больше 9 тыс. руб. Эксперты оценили надежность финансовых «подушек» россиян. Этот показатель считается по соотношению сбережений и зарплаты. Самыми бережливыми оказались москвичи. Им удается держать на счетах 12 зарплат. Далее идут вкладчики из Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Светлана Белова