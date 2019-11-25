Россияне перекладываются в валюту

Низкие ставки валютным вкладам не помеха: россияне нарастили объем таких депозитов, несмотря на не слишком привлекательные условия. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка, с начала года прирост вложений в долларах и евро превысил 9%. Это при том, что ставки за тот же период упали более чем в два раза. Чем объясняется такая тенденция? И почему она может оказаться губительной для вкладчиков? Выяснял Григорий Колганов.

Кто поймет загадочную русскую душу? Рубль падает — россияне бегут в валюту, укрепляется — население действует так же. К ноябрю граждане накопили на депозитах в банках $96 млрд, то есть свыше 6 трлн руб., хотя максимальные ставки по этим вкладам с начала года упали с 4,27% до 2%. Чем же объяснить такое упорство граждан? Дело в том, что ставки рублевых вкладов тоже снижались, напомнил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. А если существенной разницы нет, можно попытаться заработать на падении рубля, продолжает эксперт: «Год назад ставки по рублям превышали 8%, при этом ставки в долларах были где-то на границе 3%. Сейчас базовые ставки банков в районе 4-5%, это очень сильно сократило разницу доходности по валютному вкладу и по рублевому. Учитывая непонимание, что будет происходить с парами рубль-доллар и рубль-евро, люди предпочитают просто поменять деньги, потому что в целом за год разница в курсе может выстрелить довольно сильно и покрыть 3-4% разницы ставки».

Стратегия, мягко говоря, несовершенная. А что если до окончания срока депозита рубль так и не упадет? Что населению делать с этой валютой? Только продавать с убытком для себя, констатирует гендиректор инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Сейчас население купило, валюты на руках много, цена при этом снижается, а условий для доходного размещения нет. Рассчитываться валютой тоже нельзя. Ее нужно рано или поздно продавать, что окажет дополнительное давление на доллар и евро, позволит рублю укрепиться. Соответственно, люди покупали дороже, а дальше начнут продавать, снижая цену.

Единственный способ выиграть — оказаться в ситуации, когда доллар и евро чудесным образом выросли, во что я лично вообще не верю».

Как отмечает ЦБ, валютные вклады в этом году прирастали вдвое быстрее, чем рублевые. Может быть, такая ситуация выгодна банкам, которые привлекают средства под весьма скромные проценты? Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов утвердительно ответить на этот вопрос не может: «Во вкладах же есть отчисления в АСВ — 0,6, и в валюте по депозитам физлиц ФОР — 7% денег ты просто беспроцентно держишь в ЦБ. В этой связи действительно валюта является спорным активом для того, чтобы ее активно привлекать. Евровые, прежде всего, долларовые вклады еще могут существовать».

Складывается парадоксальная ситуация, которая особо не выгодна никому из участников процесса. Надолго ли она? Кажется, спасти вкладчиков могут только сами банки, если продолжат снижать ставки по валютным депозитам, а следовательно, их привлекательность. И именно такое развитие событий прогнозирует начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин: «Пока все макроожидания либо стабильны, либо слабо отрицательные, поэтому ставки либо зафиксируются, либо будут дальше также очень тихо снижаться. Увидим ли мы ставки уровня евро? Думаю, нет. Увидим ли мы ставки уровня 0,2-0,3? Вполне возможно».

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Впрочем, у населения, может, и не очень высокая финансовая грамотность, зато отличная память. Вряд ли кто-то из владельцев валютных депозитов в декабре 2014 года пожалел о выборе такого инструмента. Не исключено, что и на сей раз интуиция не подведет россиян.

По данным ЦБ, рублевые вклады с начала года выросли на 4%, превысив отметку в 23,2 трлн руб. Российская валюта при этом с января подорожала по отношению к доллару почти на 5%, к евро — на 7,5%.