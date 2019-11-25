Эрмитаж подписал с Сирией соглашение о восстановлении Пальмиры

Эрмитаж подписал соглашение с сирийским Управлением культурного наследия и музеев (DGAM) о сотрудничестве в рамках реставрации памятников Пальмиры, сообщил «РИА Новости» директор российского музея Михаил Пиотровский.

«Мы готовимся к послезавтрашнему дню, завтра в Пальмире еще нельзя ничего делать»,— прокомментировал подписание документа господин Пиотровский. Ранее директор Эрмитажа отмечал, что при восстановлении Пальмиры может быть использован опыт реставрации послевоенного Ленинграда.

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В рамках подписанного соглашения группа планируется приезд сирийских реставраторов в российский музей для обмена опытом, подготовка и издание книги о Пальмире, а также собрание необходимых материалов, которые войдут в основу музея в Пальмире.

Напомним, в 2015 году боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заняли Пальмиру, город известный с начала второго тыс. до н. э., и разрушили ее главные памятники — античные храмы, Триумфальную арку, статуи, погребальные башни. Позже Пальмира была отбита силами правительственных войск Сирии. Эрмитаж не раз предлагал свою помощь в восстановлении архитектурных памятников города.

О перспективах восстановления уникальных памятников — в материале “Ъ” «"Мы все в ответе за Пальмиру"».

Сколько и как заработали террористы на продаже антиквариата — в спецпроекте “Ъ”.