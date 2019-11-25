ОЗХО заявила об уничтожении 97,3% запасов химоружия в мире

По состоянию на 31 октября 2019 года было подтверждено уничтожение 97,3% объема мировых запасов химоружия, заявил гендиректор международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас. В частности, США уничтожили 25,9 тыс. тонн химоружия (93,3% от всего имеющего у них химоружия), рассказал господин Ариас на 24-й Конференции государств-—участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«По состоянию на 31 октября 2019 года в общей сложности 68,6 тыс. тонн или 97,3% объявленного химического оружия первой категории было уничтожено в условиях проверки со стороны техсекретариата ОЗХО»,— рассказал глава ОЗХО (цитата по ТАСС).

Фернандо Ариас выразил уверенность, что скоро будет уничтожено все имеющиеся в мире химоружие. Он призвал международное сообщество «позаботиться о том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок КЗХО». «Возникают серьезные вызовы действию норм конвенции — такие, как применение химического оружия в Ираке, Малайзии, Сирии и Соединенном Королевстве»,— пояснил глава ОЗХО (цитата по «РИА Новости»).

России завершила уничтожение своих запасов химоружия в 2017 году. В мае 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перепрофилировании семи заводов по уничтожению химоружия в комплексы по утилизации особо опасных отходов.

Подробности — в спецпроекте “Ъ FM” «Прощай, химоружие!».