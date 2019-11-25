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Актер Алим Кандур на красной дорожке фестиваля

Фото: пресс-служба IV Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA

В Сочи выбрали фильм года

На курорте подвели итоги международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA

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20 ноября в олимпийской столице прошло награждение победителей IV Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA. Гостями церемонии стали сценарист и продюсер Любовь Балагова-Кандур, режиссер Мохи Кандур, обладатель «Золотого льва» Ким Ки Дук и другие. Лучшим фильмом, по мнению жюри, была признана кинолента «Ширакши. Хранитель света» казахского режиссера Ермека Турсунова, а лучшей режиссерской работой стал фильм «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко. Федор Бондарчук, сыгравший там главную роль, был признан лучшим актером. А Нина Усатова, сыгравшая в «Ширакши. Хранитель света», - принана лучшей актрисой. Подробнее о том, как прошла церемония смотрите в фотогалерее “Ъ-Кубань”.

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