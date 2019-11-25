Лондонские власти не продлили лицензию Uber

Управление транспорта Лондона (TfL) объявило, что не будет продлевать лицензию сервису Uber из-за «целого ряда упущений, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров».

Регулятор подчеркнул, что с момента последнего продления лицензии в июне 2018 года сервис «проделал определенную работу, в ходе которой произошли позитивные изменения и были улучшены культура компании, стиль руководства и система работы». Однако, по мнению TfL, в последней версии приложения есть несколько серьезных упущений — в частности, несертифицированные водители могут загружать свои фотографии в учетные записи сертифицированных водителей Uber. Сообщается, что это дает возможность несертифицированным водителям совершать поездки вместо легальных водителей, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Еще одним упущением является то, что уволенные или временно отстраненные водители имеют возможность создавать в системе Uber новые учетные записи и совершать поездки, что также ставит под угрозу безопасность пассажиров. Теперь по закону Uber имеет 21 рабочий день, чтобы обжаловать решение TfL и/или внести необходимые изменения в свою работу.

Сам сервис отреагировал на решение лондонских властей, назвав его «неверным и экстраординарным». Uber отметил, что обязательно подаст апелляцию и будет «продолжать работать как обычно».

Евгений Хвостик