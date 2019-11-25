Путин может принять участие в запуске «Турецкого потока» в начале января

Президент России Владимир Путин может в первой декаде января принять участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поездка господина Путина в Турцию уже готовится.

«В ходе одного из последних телефонных разговоров Путин и Эрдоган договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока", и речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС). Он не стал называть конкретную дату визита, пообещав своевременно предоставить эту информацию.

Напомним, «Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Строительство в Болгарии и Сербии должно стартовать в 2020 году. В марте «Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода через Черное море, соединив тем самым его морскую и прибрежную секции. Первая нитка «Турецкого потока» должна заработать 1 января.

Подробнее о завершении одного из этапов строительства — в материале “Ъ” «"Турецкий поток" вышел на берег».