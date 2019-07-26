Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки газопровода еще не определены.

По словам министра, запуск второй нитки «Турецкого потока» зависит во многом от реализации газотранспортной инфраструктуры европейскими партнерами. Вторая нитка газопровода пройдет через Болгарию, Венгрию, Сербию. С Болгарией, по чьей территории газ пройдет напрямую, подписана «дорожная карта», в соответствии с которой идет реализация проекта.

«Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Строительство в Болгарии и Сербии должно стартовать в 2020 году. В марте «Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода через Черное море, соединив тем самым его морскую и прибрежную секции.

Как стало известно в конце июля, «Газпром» возобновил строительство газопровода «Южного потока». По мнению экспертов “Ъ”, одной из причин разморозки проекта может быть возможность дополнительного увеличения производительности «Турецкого потока».

Подробнее о возобновлении строительства экспортного газопровода читайте в материале “Ъ” «"Газпром" разморозил "Южный поток"».