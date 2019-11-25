Объем продаж первичного жилья в Удмуртии сократился на 44%

В третьем квартале текущего года в Удмуртии заключили 1,18 тыс. договоров долевого участия по покупке жилья в новостройках. Это на 44% меньше показателя второго квартала, сообщает пресс-служба аналитического центра ЦИАН.

В целом по России за третий квартал заключили 162 тыс. сделок по приобретению первичного жилья, что на 33% меньше значения предыдущего квартала. Больше всего сделок зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Свердловской области — 21,5 тыс., 20 тыс., 15,2 тыс., 10,5 тыс. и 6,1 тыс. соответственно.

Наибольший рост объема продаж отметили в Бурятии, Сахалине и Ямало-Ненецком АО — в 1,5 раза, на 91% и 80% соответственно. Наибольшее сокращение — в Адыгее, Кемеровской и Рязанской областях — на 73%, 72% и 63%.