В Нижегородской области более 40 школьников отравились газом

В Вадском районе Нижегородской области 43 ребенка и один взрослый госпитализированы в центральную районную больницу из школы с симптомами отправления бытовым газом. По данным врачей на 13:00, тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются. СКР проводит доследственную проверку.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле.

В СМИ появилась информация о том, что причиной отравления стали работы на газораспределительной станции. В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили, что считают информацию недостоверной, поскольку никаких работ на ГРС не проводилось. Выехавшая на место группа быстрого реагирования не зафиксировала запаха дезодоранта в воздухе, автоматика также не обнаружила сбоев в работе станции.

Александра Викулова, Нижний Новгород