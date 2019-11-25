Власти Москвы обязали девелоперов строить жилье с отделкой

Московские власти обязали застройщиков недвижимости предусматривать наличие чистовой отделки квартир в архитектурно-градостроительных решениях (АГР) новостроек. В Москомархитектуре «РИА Новости» подтвердили изменение нормативной базы.

О соответствующих изменениях в постановление правительства Москвы рассказала глава Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова. По ее словам, новые требования продиктованы желанием развивать городские районы гармонично, чтобы ремонты в новостройках не длились десятилетиями. «Однако требования к АГР изменились для участников рынка несколько неожиданно, а ведь наличие чистовой отделки — это плюс 10 тыс. руб. к себестоимости квадратного метра»,— сказала госпожа Цветкова на конференции Urban Space.

Поправки, по данным агентства, были внесены в постановление № 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве». Согласно новым требованиям, в состав материалов АГР для новостроек должны входить данные об отделке квартир, «предусматривающей чистовое покрытие пола, оклеику стен обоями, покраску стен, облицовку стен плиткой, установку внутренних дверных блоков, сантехнических приборов, электроплиты». Кроме того, чистовая отделка предполагает наличие розеток, выключателей, светильников верхнего света, датчиков пожарнои сигнализации и пожарных квартирных кранов, счетчиков учета расхода горячеи и холоднои воды, полотенцесушителя и радиорозетки. Постановление о внесении поправок было подписано 18 октября.