Экс-замначальника Пермского отдела СКР просят приговорить к девяти годам колонии

Бывшего заместителя начальника отдела СКР по Пермскому району Эдгара Саркисяна попросили признать виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и приговорить к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 30 млн руб. Как сообщает портал 59.RU, такую позицию озвучил в суде представитель гособвинения.

По версии следствия, Саркисян предложил помощь в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена из Нытвы Тагира Рабаданова. Он находился в состоянии гражданско-правового спора с двумя жителями Прикамья. При этом интересы одной из них представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему он предложил помочь с решением вопроса о возбуждении дела в отношении господина Рабаданова, попросив за это 9 млн руб. для передачи сотрудникам полиции. Бывший прокурор сообщил о противоправном предложении в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативников.

После того, как господина Саркисяна не удалось задержать с поличным, его пригласили в СУ СКР по Пермскому краю и задержали по подозрению в покушении на посредничество во взяточничестве. Сначала решением суда он был отправлен в СИЗО, а через два месяца отпущен под домашний арест. Сам Эдгар Саркисян вину категорически отрицает.

Приговор в отношении господина Саркисяна будет оглашен 27 ноября.