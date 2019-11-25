Пуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за неполадок

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 1 на 6 декабря из-за технических неполадок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Ранее специалисты «Роскосмоса» обнаружили технические неполадки в грузовом корабле при подготовке к его запуску. Госкорпорация отмечала, что все замечания были устранены.

«Пуск запланирован 6 декабря в 12:34 мск»,— сказал собеседник агентства. По его словам, корабль полетит к МКС по двухсуточной схеме со стыковкой к станции 8 декабря.

Ранее старт корабля уже был перенесен с 6 декабря на 1-е число того же месяца по просьбе NASA из-за стыковки корабля Dragon с МКС в этот период.

Грузовик «Прогресс МС-13» должен доставить на МКС разные грузы, среди которых — новогодние подарки для экипажа.