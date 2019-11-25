Запуск корабля «Прогресс МС-13» может быть отложен из-за технических неполадок

Специалисты «Роскосмоса» обнаружили технические неполадки в российском грузовом корабле «Прогресс МС-13» при подготовке к запуску, запланированному на 1 декабря, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Дата пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» станет известна позднее.

«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС) были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем»,— сообщил Роскосмос.

Грузовик «Прогресс МС-13» должен доставить на МКС разные грузы, среди которых — новогодние подарки для экипажа. Его старт планировался на 6 декабря, но позже был перенесен по просьбе NASA из-за стыковки корабля Dragon с МКС в этот период.