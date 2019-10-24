«Роскосмос» перенес запуск «Прогресса» по просьбе NASA

Госкорпорация «Роскосмос» перенесла на 1 декабря 2019 года запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» на Международную космическую станцию (МКС). Изначально он был запланирован на 6 декабря. О переносе попросили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) из-за стыковки корабля Dragon с МКС в этот период.

«Решением Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов принято решение о переносе запуска ТГК “Прогресс МС-13” с 6 на 1 декабря»,— сказали ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

Теперь стыковка «Прогресса» должна состояться 3 декабря, а корабля производства SpaсeX — 6 декабря.

Dragon — пилотируемый корабль. SpaceX разработала его по заказу NASA. Он предназначен для доставки людей на МКС и возвращения космонавтов на Землю. SpaceX намерена использовать этот корабль для туристических полетов.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с “Союзами”».