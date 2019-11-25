Мария Мазур стала главой департамента культуры Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил Марию Мазур руководителем регионального департамента культуры , сообщает пресс-служба облправительства. Там уточнили, что срок полномочий госпожи Мазур в новом статусе начнется 26 ноября.

Госпожа Мазур временно возглавляла департамент с 8 июля после увольнения с должности руководителя ведомства «по собственной инициативе» Эмилии Сухачевой. Госпожа Мазур была ее первым замом.

Позднее стало известно, что причиной отставки госпожи Сухачевой стало возбужденное СКР уголовное дело по подозрению в мошенническом хищении 700 тыс. руб. при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора Воронежской области в 2019 году. Помимо Эмилии Сухачевой, в деле фигурируют ее брат Алексей Дорохин и их знакомый, совладелец ресторана «Тануки» Денис Клепач.

Подробнее об уголовном деле Эмилии Сухачевой — в материале “Ъ-Черноземье” «"Рождественские встречи" переоценили».

Сергей Калашников