Мария Мазур временно возглавила департамент культуры Воронежской области

После увольнения 8 июля «по собственной инициативе» Эмилии Сухачевой с должности руководителя департамента культуры Воронежской области, ведомство временно возглавила ее первый заместитель Мария Мазур. Впрочем, именно госпожа Мазур является основным претендентом на дальнейшее утверждение на посту главы департамента, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в региональной власти. «Кроме нее рассматривается кандидатура руководителя управления культуры мэрии Воронежа Андрея Харитонова, иных пока нет»,— добавил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. Господин Харитонов, напомним, с ноября 2014 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры администрации города, а с ноября 2016-го стал главой этой структуры мэрии.

Отметим, что среди претендентов на кресло главного культурного деятеля региона источники “Ъ-Черноземье” не упомянули художественного руководителя Воронежского камерного театра и Платоновского фестиваля искусств Михаила Бычкова. С ним губернатор Александр Гусев, по сообщению облправительства, встречался 5 июля для обсуждения итогов IX Платоновфеста. «Встреча была посвящена именно результатам мероприятия и планам на следующий фестиваль,— заверил “Ъ-Черноземье” собеседник в правительстве региона.— Да и совсем уж чиновничья должность для Михаила Владимировича, очевидно, будет слишком тесна».

О том, какие претензии к департаменту культуры были у солистов Воронежской оперы,— в материале ''Ъ-Черноземье'' «Худруку не хватило общения».

Андрей Цветков