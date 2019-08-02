Воронежского ресторатора подозревают в мошенничестве вместе с Эмилией Сухачевой

Совладелец воронежского ресторана «Тануки» Денис Клепач является третьим фигурантом в уголовном деле экс-главы департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах региона. Госпожу Сухачеву, ее брата Алексея Дорохина и его знакомого Дениса Клепача, а также еще ряд неустановленных лиц СКР подозревает в мошенническом хищении около 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора в 2019 году.

Эмилия Сухачева, как и другие фигуранты дела, сейчас находится под подпиской о невыезде. В начале июля она «по собственному желанию» покинула пост руководителя департамента культуры области. Уже 22 июля следователи сообщили о возбуждении в отношении экс-чиновницы уголовного дела, отметив, что речь идет о «преступной схеме», выявленной в результате совместных действий полиции и управления по профилактике коррупционных нарушений облправительства. Официально СКР имена фигурантов до сих пор не называет, указывая только возраст.

Формально тендеры на организацию благотворительного вечера проводила Дирекция Платоновского фестиваля искусств, учредителем которой является департамент культуры. Основная работа дирекции — проведение одноименного форума искусств, но также учреждение выступает госзаказчиком и размещает тендеры по мероприятиям, никак не связанным с Платоновфестом. Руководитель дирекции Любовь Пристинская ранее заявляла “Ъ-Черноземье”, что «не имеет никакого отношения к этому делу» и не знакома с фигурантами. Источники “Ъ-Черноземье” в силовых структурах подтвердили эту информацию, добавив, что госпожа Пристинская была допрошена лишь как свидетель, «как и многие другие сотрудники дирекции».

Телефон Эмилии Сухачевой не отвечает. Алексей Дорохин ранее говорил, что «не хочет разговаривать» с “Ъ-Черноземье”. Адвокат Дениса Клепача пояснил, что не получал от клиента разрешения на общение со СМИ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Денис Клепач является соучредителем трех воронежских компаний: ООО «Главпродукт», «Гурман» и «Юнона». Последняя — юрлицо ресторана «Тануки» на улице Фридриха Энгельса. В нем у господина Клепача 10%. В «Главпродукте» он выступает директором и владеет 10%, эта компания через три других юрлица (в том числе, через два уже не действующих) связана с ныне ликвидированным ООО «Культурно-образовательный центр "Колизей"». В нем Алексей Дорохин ранее был директором и владельцем 50%. Господину Клепачу 48 лет, этот возраст совпадает с характеристикой, указанной в сообщении СКР о возбуждении уголовного дела.

Подробнее об уголовном деле Эмилии Сухачевой — в материале “Ъ-Черноземье” «"Рождественские встречи" переоценили».

Андрей Цветков, Сергей Калашников