В Сургуте загорелся двухэтажный жилой дом

В поселке Дорожный (Сургут, ХМАО) произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 09:42 местного времени.

«Было эвакуировано 12 человек (всего в доме проживают 46 человек). На месте пожара работают 43 специалиста от МЧС и 14 единиц техники. Для размещения жителей к месту пожара прибыл автобус от администрации Сургута. Развернут пункт временного размещения. Проводится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города по вопросам оказания помощи жильцам дома», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.